Китайський коронавірус: на Тайвані помер перший інфікований COVID-19

На Тайвані помер перший хворий коронавірусом. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n133786-kytayskyy-koronavirus-na-tayvani-pomer-pershyy-infikovanyy-covid-19.html

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Китайський коронавірус став причиною смерті 61-річного чоловіка на Тайвані. Це вже п’ята смерть від коронавірусу за межами материкового Китаю.

Загиблий також був хворий на діабет і гепатит В. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я Тайваню, передає Reuters.

Чоловік працював таксистом і останнім часом не був за межами Тайваню. Загалом в країні підтверджено 20 випадків інфікування вірусом COVID-19. Раніше за межами материкового Китаю зафіксували чотири смерті від коронавірусу — в Гонконзі, на Філіппінах, в Японії та у Франції.

Станом на 16 лютого кількість жертв нового коронавірусу в Китаї становить 1 тис. 665 осіб, одужали 9 тис. 419 інфікованих. Заразилися вірусом вже 69 тис. осіб.

Раніше повідомлялося, що станом на неділю, 16 лютого, в Україні немає жодного лабораторно підтвердженого випадку інфікування новим коронавірусом. Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що в Україні не було і немає жодного випадку інфікування, а також закликає «віддавати перевагу достовірним і перевіреним джерелам інформації».