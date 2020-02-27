Последствия обстрела кладбища в Попасной. Фото: прокуратура Луганской области

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Украинские правоохранители задокументировали результаты обстрела кладбища в Попасной, который совершили вооруженные формирования в Луганской области 18 февраля 2020 года.

Пророссийские террористы обстреляли кладбище и этим нарушили нормы международного гуманитарного права, а именно ст. 52 дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года и ст. 25 Гаагской конвенции 1907 года. Эксперты установили, что оккупанты били из артиллерии калибра 122 мм. На месте обстрела были зафиксированы три воронки и многочисленные повреждения надгробных памятников, крестов и оград для могил. С места происшествия были изъяты осколки от снарядов. Об этом 28 февраля сообщила прокуратура Луганской области.

Областная прокуратура начала уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 22 февраля диверсионно-разведывательная группа противника совершила попытку прорыва через линию соприкосновения на Луганщине. Вблизи населенного пункта Новотошковское силам ООС пришлось вступить в бой с врагом, боевики после столкновения отступили.