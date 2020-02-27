Наслідки обстрілу кладовища у Попасній. Фото: прокуратура Луганської області

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Українські правоохоронці задокументували результати обстрілу цвинтаря у Попасній, який здійснили збройні формування в Луганській області 18 лютого 2020 року.

Проросійські терористи обстріляли кладовище і цим порушили норми міжнародного гуманітарного права, а саме ст. 52 додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року та ст. 25 Гаазької конвенції 1907 року. Експерти встановили, що окупанти гатили з артилерії калібру 122 мм. На місці обстрілу були зафіксовані три воронки та численні пошкодження надгробних пам’ятників, хрестів та огорож для могил. З місця події були вилучені уламки від снарядів. Про це 28 лютого повідомила прокуратура Луганської області.

Обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 22 лютого диверсійно-розвідувальна група ворога здійснила спробу прориву через лінію зіткнення на Луганщині. Поблизу населеного пункту Новотошківське силам ООС довелося вступити в бій із ворогом, бойовики після зіткнення відступили.