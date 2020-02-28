Новый коронавирус: Китай озвучил результаты аутопсии жертвы COVID-19

Новый коронавирус. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n134401-novyy-koronavirus-kitay-ozvuchil-rezultaty-autopsii-jertvy-covid-19.html

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Новый коронавирус всесторонне изучают медики и вирусологи во всем мире. Китайские медики произвели аутопсию умершего от коронавируса 85-летнего мужчины. Эксперты сделали вывод, что COVID-19 в основном поражает легкие человека.

О результатах вскрытия сообщает Journal of Forensic Medicine.

Данный пациент был госпитализирован в январе с множественными инфарктами головного мозга. На момент госпитализации у 85-летнего мужчины не наблюдалось кашля, повышенной температуры и других симптомов коронавируса.

Лишь на 13-й день нахождения в стационаре у мужчины был диагностирован коронавирус. Результаты вскрытия показали, что патологический процесс при COVID-19 очень похожий на атипичную пневмонию, которую вызывает тяжелый острый респираторный синдром (SARS), и на MERS (ближневосточный респираторный синдром).

Характерной воспалительной реакцией является повреждения глубоких частей дыхательных путей и альвеол легких. Повреждения вызываются пневмонией, которую вызывает COVID-19.

Китайские эксперты отметили, что фиброз и уплотнения в легких при COVID-2019 не настолько серьезные как при SARS, но при этом экссудативная реакция была заметнее, чем при SARS.

Эксперты затрудняются ответить, поражает ли новый коронавирус другие органы человека, так как умерший пациент был слишком пожилым с множеством других заболеваний. Поэтому выяснение данного вопроса требует дополнительных исследований.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).