Турция атаковала позиции сирийских войск в Идлибе. Фото: flickr.com

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Ракурс

Военное противостояние Турции и Сирии, которую поддерживает Российская Федерация, набирает обороты.

После воздушной атаки сирийско-российских войск на позиции турецких военных в Идлибе, Турция ответила рядом авиаударов. Министерство обороны Турции опубликовало видео ударов по целям сирийского режима в Идлибе. Запись с дрона опубликовали на странице государственного турецкого агентства Anadolu в YouTube.

В Анкаре утверждают, что турецкие войска уничтожают военную технику, позиции и живую силу Вооруженных сил Сирии.

После эскалации конфликта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Сирию и России в «неизбирательных авиаударах», пишет DW. По словам генсека Североатлантического альянса, Дамаск и Москва должны прекратить свое наступление, уважать международное право и поддержать усилия ООН по мирному урегулированию.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении военного положения в стране после того, как турецкие солдаты погибли в сирийском Идлибе в результате атаки войск России и армии Сирии.