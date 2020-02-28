Туреччина атакувала позиції сирійських військ в Ідлібі. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n134400-turechchyna-zavdala-nyzku-aviaudariv-po-pozyciyah-syriyskoyi-armiyi-v-idlibi-video.html

Ракурс

Військове протистояння Туреччини та Сирії, яку підтримує Російська Федерація, набирає обертів.

Після повітряної атаки сирійсько-російських військ на позиції турецьких військових в Ідлібі, Туреччина відповіла низкою авіаударів. Міністерство оборони Туреччини опублікувало відео ударів по цілях сирійського режиму в Ідлібі. Запис із дрона опубліковали на сторінці державного турецького агентства Anadolu в YouTube.

В Анкарі стверджують, що турецькі війська знищують військову техніку, позиції і живу силу Збройних сил Сирії.

Після ескалації конфлікту генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звинуватив Сирію та Росії в «невибіркових авіаударах», пише DW. За словами генсека Північноатлантичного альянсу, Дамаск і Москва повинні припинити свій наступ, поважати міжнародне право і підтримати зусилля ООН з мирного врегулювання.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган оголосив про запровадження воєнного стану в країні після того, як турецькі солдати загинули у сирійському Ідлібі внаслідок атаки військ Росії та армії Сирії.