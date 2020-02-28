Новий коронавірус: Китай озвучив результати аутопсії жертви COVID-19

Новий коронавірус. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n134401-novyy-koronavirus-kytay-ozvuchyv-rezultaty-autopsiyi-jertvy-covid-19.html

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Новий коронавірус всебічно вивчають медики і вірусологи в усьому світі. Китайські медики провели аутопсію померлого від коронавірусу 85-річного чоловіка. Експерти зробили висновок, що COVID-19 в основному вражає легені людини.

Про результати розтину повідомляє Journal of Forensic Medicine.

Пацієнт був госпіталізований у січні з інсультом. На момент госпіталізації у 85-річного чоловіка не спостерігалося кашлю, підвищеної температури та інших симптомів коронавірусу.

Лише на 13-й день перебування в стаціонарі у чоловіка було діагностовано коронавірус. Результати розтину показали, що патологічний процес підчас COVID-19 дуже схожий на атипову пневмонію, яку викликає важкий гострий респіраторний синдром (SARS), і на MERS (близькосхідний респіраторний синдром).

Характерною запальною реакцією є пошкодження глибоких частин дихальних шляхів і альвеол легенів. Пошкодження викликаються пневмонією, яку викликає COVID-19.

Китайські експерти відзначили, що фіброз і ущільнення в легенях під час COVID-2019 не такі серйозні як під час SARS, але ексудативна реакція помітніша, ніж під час SARS.

Експертам важко біло встановити, чи вражає новий коронавірус інші органи людини, так як померлий пацієнт був занадто літнім з безліччю інших захворювань. Тому з’ясування даного питання вимагає додаткових досліджень.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).