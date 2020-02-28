Олег Сенцов. Фото: RTVi

https://racurs.ua/n134431-vyshel-treyler-novogo-filma-olega-sencova-video.html

Ракурс

Новый фильм Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева, премьера которого запланирована на осень 2020 года, является уникальной работой двух режиссеров. Фильм снят по одноименной пьесе Сенцова, которому приходилось работать над картиной дистанционно, находясь в колонии строгого режима в России. На съемочной площадке работал Сеитаблаев.

Режиссеры презентовали первый официальный трейлер киноленты, который уже можно посмотреть на YouTube.

Фильм «Номера» рассказывает о порабощенном обществе, которое пытается обрести свободу и побороть свои страхи. В этом мире номеров, главным правителем которого является тиран Ноль, десять героев привыкли делать все в рамках установленных правил. Их жизнь — это сплошной бег по кругу, из которого невозможно выбраться.

Но появляется новый житель, которому эти правила не знакомы и он не собирается им следовать. Это разрушает всю систему власти, которая рассыпается на глазах. Герои хотят самостоятельно решать свою судьбу, а вместо номеров получить имена.

Фильм создан совместно компаниями 435 FILMS при поддержке Министерства культуры Украины, Apple Film Production при поддержке Polish Film Institute, CeskaTelevize (Чехия) и Canal + (Франция).

Мировая премьера фильма «Номера» состоялась в рамках программы специальных показов юбилейного Берлинского кинофестиваля Berlinale Special 18 и 21 февраля.

Кинокартина получила положительные отзывы критиков. Изданиями Screen Daily и Cineurope была отмечена талантливая актерская игра, а также актуальность фильма с пугающим пророчеством. Следует отметить, что пьесу Сенцов написал в 2011 году задолго до своего заключения.