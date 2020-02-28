Олег Сенцов. Фото: RTVi

https://racurs.ua/ua/n134431-vyyshov-treyler-novogo-filmu-olega-sencova-video.html

Ракурс

Новий фільм Олега Сенцова і Ахтема Сеітаблаєва, прем'єра якого запланована на осінь 2020 року, є унікальною роботою двох режисерів. Фільм знятий за однойменною п'єсою Сенцова, якому доводилося працювати над картиною дистанційно, перебуваючи в колонії суворого режиму в Росії. На знімальному майданчику працював Сеітаблаєв.

Режисери презентували перший офіційний трейлер кінострічки, який вже можна подивитися на YouTube.

Фільм «Номери» розповідає про поневолене суспільство, яке намагається знайти свободу і побороти свої страхи. У цьому світі номерів, головним правителем якого є тиран Нуль, десять героїв звикли робити все в рамках встановлених правил. Їхнє життя — це суцільний біг по колу, з якого неможливо втекти.

Але з’являється новий мешканець, якому ці правила не знайомі і він не збирається їх дотримуватися. Це руйнує всю систему влади, яка розсипається на очах. Герої хочуть самостійно вирішувати свою долю, а замість номерів отримати імена.

Фільм створений спільно компаніями 435 FILMS за підтримки Міністерства культури України, Apple Film Production за підтримки Polish Film Institute, Ceska Televize (Чехія) і Canal + (Франція).

Світова прем'єра фільму «Номери» відбулася в рамках програми спеціальних показів ювілейного Берлінського кінофестивалю Berlinale Special 18 і 21 лютого.

Кінокартина отримала позитивні відгуки критиків. Виданнями Screen Daily і Cineurope була відзначена талановита акторська гра, а також актуальність фільму з лякаючим пророцтвом. Слід зазначити, що п'єсу Сенцов написав у 2011 році задовго до свого ув’язнення.