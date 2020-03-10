Коронавирус в воздухе: как изменились планы авиаперевозчиков, фото — "Ракурс"

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Авиакомпании МАУ и Wizz Air отменяют часть рейсов в итальянские города и в Израиль из-за распространения коронавируса. Ryanair тоже не будет летать в Италию до 8 апреля. В начале марта Ryanair планировал сократить перелеты в Италию на 25%.

Как сообщает сайт Wizz Air, эта авиакомпания отменяет все рейсы в Италию с 10 марта по 3 апреля, а в Израиль — с 12 по 23 марта.

Украинская компания МАУ, которая в летний период намеревалась летать по маршрут Львов—Болонья, также отменяет часть рейсов. Речь идет об отмене или уменьшении частоты полетов в 16 стран Европы: Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию, Данию. Объявлено и о другой частоте отдельных внутренних рейсов в пределах Украины.

Ранее из-за вспышки коронавируса почти половину рейсов отменила крупнейшая авиакомпания Европы Lufthansa (более 7 тыс. рейсов по Европе).

Напомним, что вчера в Италии объявили карантин по всей стране. Он предусматривает закрытие школ, перекрытие дорог и ограничение передвижения.

Количество больных Covid-19 насчитывает в мире 114 тыс. человек. В связи с рекомендациями правительств многих стран ограничить передвижение между странами спрос на авиаперелеты существенно уменьшился.

В Международной ассоциации воздушного транспорта заявили, что в случае дальнейшего распространения коронавируса COVID-19 мировые авиакомпании могут потерять 113 млрд долл.