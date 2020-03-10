Коронавірус у повітрі: як змінилися плани авіаперевізників, фото — "Ракурс"

https://racurs.ua/ua/n134956-koronavirus-u-povitri-yak-zminylysya-plany-aviapereviznykiv.html

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Авіакомпанії МАУ та Wizz Air скасовують частину рейсів до італійських міст та Ізраїлю через поширення коронавірусу. Ryanair також не буде літати в Італію до 8 квітня. На початку березня Ryanair планував скоротити перельоти в Італію на 25%.

Як повідомляє сайт Wizz Air, ця авіакомпанія скасовує всі рейси до Італії з 10 березня по 3 квітня, а до Ізраїлю — з 12 по 23 березня.

Українська компанія МАУ, яка у літній період мала намір літати зі Львова до Болоньї, також скасовує частину рейсів. Йдеться про скасування або зменшення частоти польотів до 16 країн Європи: Італії, Швейцарії, Греції, Німеччини, Ізраїлю, Іспанії, Великої Британії, Литви, Азербайджану, Туреччини, Польщі, Угорщини, Австрії, Чехії, Фінляндії, Данії. Оголошено й про іншу частоту окремих внутрішніх рейсів в межах України.

Раніше через спалах коронавірусу майже половину рейсів скасувала найбільша авіакомпанія Європи Lufthansa. Повідомлялося про понад 7 тис. рейсів Європою.

Нагадаємо, що учора в Італії оголосили карантин по всій країні. Він передбачає закриття шкіл, перекриття доріг та обмеження пересування містами.

Кількість хворих Covid-19 налічує 114 тис. людей. У зв’язку із рекомендаціями урядів багатьох країн обмежити пересування між країнами попит на авіаперельоти істотно зменшився.

У Міжнародній асоціації повітряного транспорту заявили, що в разі подальшого поширення коронавірусу COVID-19 світові авіакомпанії можуть втратити 113 млрд дол.