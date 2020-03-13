НБУ продал еще 64 млн долл. из резервов. Фото: Днепр час

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Ракурс

Курс доллара в Украине продолжает колебаться на фоне обвала цен на нефть и нестабильной ситуации в мире из-за пандемии коронавируса.

Чтобы обезопасить гривну от обвала, 13 марта Национальный банк Украины провел еще один аукцион по продаже валюты, по итогам которого продал 63,7 млн долл. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Регулятор хотел продать до 200 млн долл. Всего поступило 38 заявок на общую сумму 98,1 млн долл. Нацбанк удовлетворил 21 заявку объемом 63,7 млн долл. По данным на сайте НБУ, средневзвешенный курс составил 26,03 грн за долл.

В Нацбанке отмечают, что несмотря на падение спроса на украинские государственные облигации, иностранные инвесторы не выводят средства из Украины.

Напомним, 10 марта Нацбанк продал 250 млн долл. на межбанковском рынке, чтобы сгладить курсовые колебания. За первые полчаса торгов он продал 150 млн долл.

Как известно, курс гривны к доллару начал падать 9 марта после обвала цен на нефть из-за разрыва сделки ОПЕК с Россией. Нацбанк сдерживает девальвацию нацвалюты, проводя валютные интервенции.