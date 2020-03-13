Ракурсhttps://racurs.ua/
НБУ продав ще 64 млн дол. із резервів. Фото: Днепр час
Долар по 26: НБУ продав ще 64 млн дол. із резервівhttps://racurs.ua/ua/n135117-dolar-po-26-nbu-prodav-sche-64-mln-dol-z-rezerviv.htmlРакурс
Курс долара в Україні продовжує коливатися на тлі обвалу цін на нафту та нестабільної ситуації в світі через пандемію коронавірусу.
Щоб застерегтися від обвалу гривні, 13 березня Національний банк України провів ще один аукціон з продажу валюти, за підсумками якого продав 63,7 млн дол. Про це повідомляється на сайті Нацбанку.
Регулятор хотів продати до 200 млн дол. Загалом надійшло 38 заявок на загальну суму 98,1 млн дол. Нацбанк задовольнив 21 заявку обсягом 63,7 млн дол. За даними на сайті НБУ, середньозважений курс склав 26,03 грн за дол.
У Нацбанку зазначають, що попри падіння попиту на українські державні облігації, іноземні інвестори не виводять кошти з України.
Нагадаємо, 10 березня Нацбанк продав 250 млн дол. на міжбанківському ринку, щоб згладити курсові коливання. За перші півгодини торгів він продав 150 млн дол.
Як відомо, курс гривні до долара почав падати 9 березня після обвалу цін на нафту через розрив угоди ОПЕК з Росією. Нацбанк стримує девальвацію нацвалюти, проводячи валютні інтервенції.
Загрузка...