НБУ продав ще 64 млн дол. із резервів. Фото: Днепр час

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Курс долара в Україні продовжує коливатися на тлі обвалу цін на нафту та нестабільної ситуації в світі через пандемію коронавірусу.

Щоб застерегтися від обвалу гривні, 13 березня Національний банк України провів ще один аукціон з продажу валюти, за підсумками якого продав 63,7 млн ​​дол. Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Регулятор хотів продати до 200 млн дол. Загалом надійшло 38 заявок на загальну суму 98,1 млн дол. Нацбанк задовольнив 21 заявку обсягом 63,7 млн ​​дол. За даними на сайті НБУ, середньозважений курс склав 26,03 грн за дол.

У Нацбанку зазначають, що попри падіння попиту на українські державні облігації, іноземні інвестори не виводять кошти з України.

Нагадаємо, 10 березня Нацбанк продав 250 млн дол. на міжбанківському ринку, щоб згладити курсові коливання. За перші півгодини торгів він продав 150 млн дол.

Як відомо, курс гривні до долара почав падати 9 березня після обвалу цін на нафту через розрив угоди ОПЕК з Росією. Нацбанк стримує девальвацію нацвалюти, проводячи валютні інтервенції.