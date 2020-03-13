В Минздраве рассказали о стратегии спасения украинцев от коронавируса. Фото: Укринформ

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Китайский коронавирус уже стал причиной смерти одной украинки. Сейчас задача Министерства здравоохранения — локализовать возможную вспышку вируса и сохранить здоровье украинцев.

Для этого государство будет оказывать необходимую помощь всем украинцам и иностранцам, которые будут в ней нуждаться. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в Киеве.

Стратегия спасения населения — она ​​базируется на основном принципе: обеспечить оказание медицинской помощи, качественной и эффективной, всем жителям Украины, гражданам и иностранцам. Поскольку закон о защите от инфекционных болезней предусматривает предоставление медицинской помощи всем. Нам главное — локализовать возможную вспышку и сохранить здоровье украинцев, — сказал он.

По его словам, сейчас проводятся превентивные меры во избежание эпидемии в стране. Поэтому всех людей с подозрением на коронавирус госпитализируют для того, чтобы локализовать вирус и не распространить его.

Он также отметил, что врачи не будут выделять приоритетные категории, которым будет предоставляться первоочередная помощь.

Медицинская помощь будет оказываться по степени тяжести, а не по возрасту или иным критериям, — добавил Ляшко.

Напомним, первый смертельный случай от коронавируса зафиксирован в Украине. Погибшая — 71-летняя пенсионерка в Житомирской области, которую госпитализировали 12 марта.