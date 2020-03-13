У МОЗ розповіли про стратегію порятунку українців від коронавірусу. Фото: Укрінформ

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Китайський коронавірус вже став причиною смерті однієї українки. Наразі завдання Міністерства охорони здоров’я — локалізувати можливий спалах вірусу та зберегти здоров’я українців.

Для цього держава надаватиме необхідну допомогу усім українцям та іноземцям, які її потребуватимуть. Про це заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу в Києві.

Стратегія порятунку населення — вона базується на основному принципі: забезпечити надання медичної допомоги, якісної та ефективної, всім мешканцям України, громадянам та іноземцям. Оскільки закон про захист від інфекційних хвороб передбачає надання медичної допомоги усім. Нам головне — локалізувати можливий спалах і зберегти здоров’я українців, — сказав він.

За його словами, наразі проводяться превентивні заходи для уникнення епідемії в країні. Тому усіх людей з підозрою на коронавірус госпіталізують задля того, щоб локалізувати вірус та не поширити його.

Він також зазначив, що лікарі не будуть виокремлювати пріоритетні категорії, яким надаватиметься першочергова допомога.

Медична допомога надаватиметься за ступенем тяжкості, а не за віком чи іншими критеріями, — додав Ляшко.

Нагадаємо, перший смертельний випадок від коронавірусу зафіксований в Україні. Загибла — 71-річна пенсіонерка в Житомирській області, яку госпіталізували 12 березня.