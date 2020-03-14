Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2

https://racurs.ua/n135158-koronavirusom-inficirovany-uje-145-tys-chelovek-v-italii-bolee-5-tys-zarajeniy-za-sutki.html

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Коронавирус в Китае стал причиной смерти уже 5 тыс. 429 человек. Больше всего людей погибло в провинции Хубэй — 3 тыс. 75 человек. Общее количество зараженных — более 145 тыс.

В то же время почти 72 тыс. человек удалось вылечить от коронавируса. Их выписали из больниц. Об этом свидетельствуют данные с сервиса для отслеживания распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.

Большинство смертей от коронавируса зафиксированы в Китае, а именно — в провинции Хубэй, которая стала центром распространения вируса. За пределами Китая зафиксировано более 60 тыс. случаев заражения коронавирусом. Большая часть из них — в Италии. Там за сутки количество больных коронавирус увеличилась на 5 тыс. 198. Умерли 439 человека, вылечились от нового заболевания 394. Всего в Италии сейчас 17 тыс. 660 инфицированных SARS-Cov-2.

Также известно о 11 тыс. 364 инфицированных коронавирусом в Иране, 8 тыс. 86 — в Южной Корее, 5 тыс. 232 — в Испании, 3 тыс. 675 — в Германии, 3 тыс. 667 — во Франции и 2 тыс. 174 — в США.

Как сообщается, в Испании за последние сутки было зарегистрировано 2 тыс. 86 новых случаев коронавируса. Погибло 66 человек.

Из-за пандемии коронавируса Саудовская Аравия приостанавливает международные рейсы минимум на две недели, а Колумбия запретит въезд иностранцам, которые были в Европе или Азии за последние 14 дней.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Как сообщалось, ранее из-за коронавируса власти Польши приняли решение временно возобновить пограничный контроль с соседними европейскими странами, а также приостановить международное пассажирское железнодорожное и авиасообщение.