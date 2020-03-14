Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2

https://racurs.ua/ua/n135158-koronavirusom-infikovani-vje-145-tys-osib-v-italiyi-ponad-5-tys-zarajen-za-dobu.html

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Коронавірус в Китаї став причиною смерті вже 5 тис. 429 осіб. Найбільше людей загинуло в провінції Хубей — 3 тис. 75 осіб. Загальна кількість заражених — понад 145 тис.

Водночас майже 72 тис. осіб вдалося вилікувати від коронавірусу. Їх виписали з лікарень. Про це свідчать дані з сервісу для відстеження поширення коронавірусу від Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса.

Більшість смертей від коронавірусу зафіксовані в Китаї, а саме — в провінції Хубей, яка стала центром поширення вірусу. За межами Китаю зафіксовано понад 60 тис. випадків зараження коронавірусом. Більшість з них — в Італії. Там за добу кількість хворих на коронавірус збільшилася на 5 тис. 198. Померли 439 людей, вилікувалися від нового захворювання 394. Загалом в Італії зараз 17 тис. 660 інфікованих SARS-Cov-2.

Також відомо про 11 тис. 364 інфікованих коронавірусом в Ірані, 8 тис. 86 — в Південній Кореї, 5 тис. 232 — в Іспанії, 3 тис. 675 — в Німеччині, 3 тис. 667 — у Франції і 2 тис. 174 — в США.

Як повідомляється, в Іспанії за останню добу було зареєстровано 2 тис. 86 нових випадків коронавірусу. Загинуло 66 осіб.

Через пандемію коронавірусу Саудівська Аравія призупиняє міжнародні рейси щонайменше на два тижні, а Колумбія заборонить в’їзд іноземцям, які були в Європі або Азії за останні 14 днів.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Як повідомлялося, раніше через коронавірус влади Польщі ухвалила рішення тимчасово відновити прикордонний контроль з сусідніми європейськими країнами, а також призупинити міжнародне пасажирське залізничне та авіасполучення.