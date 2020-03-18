Доллар снова подскочил в цене. Фото: Апостроф

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Ракурс

Официальный курс гривны к американскому доллару на 19 марта установил Национальный банк Украины.

Национальный банк ослабил официальный курс гривны на 21 копейку, установив его на уровне 27,26 грн за доллар. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Официальный курс гривны и евро установлен на уровне 29,79 (на 18 марта — 29,72 грн). Польский злотый стоит 6 грн 66 коп. Российский рубль стоит 0,36 грн. Относительно чешской кроны, то ее цена 1 грн 10 коп., фунт стерлингов стоит 32 грн 69 коп.

Напомним, 17 марта в Нацбанке сообщили о «признаке нехватки наличной валюты в кассах банков». В регуляторе считают, что причиной этого является повышение спроса граждан и невозможность удовлетворять его из-за закрытия границ и авиапространства.

С начала 2020 года Нацбанк купил на межбанке 1,23 млрд, а продал — 1,58 млрд долл. 16 марта Нацбанк продал 238 млн долл. для сглаживания чрезмерных колебаний валюты. На прошлой неделе НБУ продал на межбанковском валютном рынке почти миллиард долларов (981,6 млн).