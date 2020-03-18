Долар знову підскочив в ціні. Фото: Апостроф

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Ракурс

Офіційний курс гривні до американського долара на 19 березня встановив Національний банк України.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 21 копійку, встановивши його на рівні 27,26 грн за долар. Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,79 (на 18 березня — 29,72 грн). Польський злотий коштує 6 грн 66 коп. Російський рубль — 0,36 грн. Щодо чеської крони, то її ціна 1 грн 10 коп., фунт стерлінгів коштує 32 грн 69 коп.

Нагадаємо, 17 березня в Нацбанку повідомили про «ознаку нестачі готівкової валюти в касах банків». Регулятор вважає, що причиною цього є підвищення попиту громадян і неможливість задовольняти його через закриття кордонів і авіапростору.

З початку 2020 року Нацбанк купив на міжбанку 1,23 млрд, а продав — 1,58 млрд дол. 16 березня Нацбанк продав 238 млн дол. для згладжування надмірних коливань валюти. Минулого тижня НБУ продав на міжбанківському валютному ринку майже мільярд доларів (981,6 млн).