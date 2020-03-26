В Украине разработали свои тесты на коронавирус. Фото: Кабмин

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Китайским коронавирусом инфицированы уже более 150 человек в Украине. В связи с распространением COVID-19 в Украине решили разработать собственные тест-системы для определения инфицирования вирусом.

ПЦР-тесты разработал Институт молекулярной биологии. Уже готова первая партия — 600 штук. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Институт получил 350 тыс. грн в качестве оплаты работы по созданию и производству украинских тест-систем. Их точность составляет 99,9%, а стоимость — 250 грн. Это значительно дешевле зарубежных аналогов, которые стоят 370−450 грн.

Правительство также планирует выделить дополнительные деньги на изготовление нужного количества отечественных тест-систем. Так Кабмин планирует не только обеспечить врачей необходимым оружием в борьбе с болезнью, но и финансировать украинскую науку.

Институт может производить гораздо больше тестов, которые сейчас очень нужны Украине. Менее чем за неделю ученые могут сделать наборы на 10 тыс. измерений, а за 10−12 дней — на 50 тыс. Главное, что для этого нужно — деньги, — отметил вице-премьер-министр по европейской интеграции Вадим Пристайко.

По словам Пристайко, эти тесты отличаются еще и тем, что они быстро подстраиваются под мутирование вируса.

Институт молекулярной биологии и генетики создал такой тест, в котором можно достаточно быстро учесть процесс мутаций. Ученые гарантируют, что на это нужно только день, тогда как в зарубежных разработках речь идет о неделе, — добавил он.

Напомним, в Украину на этой неделе должны привезти еще 100 тыс. тестов из Китая.