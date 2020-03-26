В Україні розробили свої тести на коронавірус. Фото: Кабмін

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Китайським коронавірусів інфіковані вже понад 150 осіб в Україні. У зв’язку з поширенням COVID-19 в Україні вирішили розробити власні тест-системи для визначення інфікування вірусом.

ПЛР-тести розробив Інститут молекулярної біології. Уже готова перша партія — 600 штук. Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України.

Інститут отримав 350 тис. грн в якості оплати роботи зі створення і виробництва українських тест-систем. Їх точність становить 99,9%, а вартість — 250 грн. Це значно дешевше за закордонні аналоги, які коштують 370−450 грн.

Уряд також планує виділити додаткові гроші на виготовлення потрібної кількості вітчизняних тест-систем. Так Кабмін планує не тільки забезпечити лікарів «необхідною зброєю у боротьбі із хворобою», але і фінансувати українську науку.

Інститут може виробляти набагато більше тестів, які зараз дуже потрібні Україні. Менш ніж за тиждень вчені можуть зробити набори на 10 тис. вимірювань, а за 10−12 днів — на 50 тис. Головне, що для цього потрібно — гроші, — зазначив віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Вадим Пристайко.

За словами Пристайка, ці тести відрізняються ще й тим, що вони швидко підлаштовуються під мутування вірусу.

Інститут молекулярної біології і генетики створив такий тест, в якому можна досить швидко врахувати процес мутацій. Вчені гарантують, що на це потрібно тільки день, тоді як в зарубіжних розробках йдеться про тижні, — додав він.

Нагадаємо, в Україну цього тижня повинні привезти ще 100 тис. тестів з Китаю.