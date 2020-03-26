Искусственный интеллект поможет выявлять CoVID-19

https://racurs.ua/n135834-koronavirus-opyt-s-pticami-pomog-uchenym-sozdat-pribor-dlya-testirovaniya-na-covid-19.html

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Интеллектуальное устройство для обнаружения COVID-19 за 30 минут создали ученые из Великобритании.

Изобретение базируется на технологии, которые использовали на Филиппинах для проверки кур на вирусные инфекции. Теперь ученые адаптировали ее для выявления COVID-19 у людей, сообщает пресс-служба Университета Ланкастера.

Сейчас исследователи ведут переговоры, чтобы обеспечить массовое производство устройства, а также работают над совершенствованием диагностики вируса на основе новых данных о геноме SARS-CoV-2.

Система, которая использует технологии искусственного интеллекта, способна проводить диагностику в любом месте с минимальным обучением, утверждают изобретатели. Устройство может работать не только под управлением профессионалов амбулаторной медицины, медсестер и ученых-медиков, но и людей, которые захотят самостоятельно проводить тесты в условиях самоизоляции.

Изобретение представляет собой умное устройство, которое питается от аккумулятора и управляется смартфоном с помощью специального приложения.

Стоимость одного такого прибора ориентировочно составит 100 фунтов стерлингов (около 3,5 тыс. грн). Он может тестировать шесть человек сразу с помощью мазков из носа или горла, которые вставляются в устройство, стоимость одного такого исследования составит около 4 фунтов (около 140 грн) на человека.

Для получения результатов образцы не нужно будет отправлять в лабораторию.

Ученые также работают над добавлением в мобильное приложение функции телемедицины, которая может отслеживать передвижения пользователей и связываться со всеми, кто имел тесный контакт с человеком, у которого диагностировали коронавирус.

Напомним, ученые в Сингапуре заявили о создании теста, который может обнаруживать SARS-CoV-2 всего за пять минут.