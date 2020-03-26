Штучний інтелект допоможе виявляти CoVID-19

https://racurs.ua/ua/n135834-koronavirus-dosvid-iz-ptahamy-dopomig-uchenym-stvoryty-prylad-dlya-shvydkogo-testuvannya.html

Ракурс

Інтелектуальний пристрій для виявлення COVID-19 за 30 хвилин створили вчені з Великої Британії.

Винахід базується на технології, які використовували на Філіппінах для перевірки курей на вірусні інфекції. Тепер учені адаптували її для виявлення COVID-19 у людей, повідомляє прес-служба Університету Ланкастера.

Наразі дослідники ведуть переговори, щоб забезпечити масове виробництво пристрою, а також працюють над удосконаленням діагностики вірусу на основі нових даних про геном SARS-CoV-2.

Система, яка використовує технології штучного інтелекту, здатна проводити діагностику в будь-якому місці з мінімальним навчанням, стверджують винахідники. Пристрій може працювати не лише під управлінням професіоналів амбулаторної медицини, медсестер і вчених-медиків, а й людей, які захочуть самостійно проводити тести в умовах самоізоляції.

Винахід представляє собою розумний пристрій, що живиться від акумулятора і керується смартфоном за допомогою спеціального додатку.

Вартість одного такого приладу орієнтовно становитиме 100 фунтів стерлінгів (близько 3,5 тис. грн). Він може тестувати шістьох людей відразу за допомогою мазків з носа або горла, які вставляються у пристрій, вартість одного такого дослідження становитиме близько 4 фунтів (близько 140 грн) на людину.

Для отримання результатів зразки не потрібно буде відправляти в лабораторію.

Учені також працюють над додаванням в мобільний додаток функції телемедицини, яка може відстежувати пересування користувачів і зв’язуватися з усіма, хто мав тісний контакт з людиною, в якої діагностували коронавірус.

Нагадаємо, вчені у Сингапурі заявили про створення тесту, який може виявляти SARS-CoV-2 всього за п’ять хвилин.