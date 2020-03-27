Александр Соколов, фото: «Зеркало недели»

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Ракурс

Окружной административный суд Киева (ОАСК) получил иск к Государственному бюро расследований ГБР и исполняющему обязанности директора этого ведомства Александру Соколову.

Истцом является Ростислав Попович. Он просит суд запретить Соколову исполнять обязанности директора ГБР и признать отсутствие у него таких полномочий. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос об открытии производства по этому административному делу.

Соколов исполнять полномочия директора ГБР начал 17 марта этого года, в связи с избранием предыдущего главы ведомства — Ирины Венедиктовой генеральным прокурором Украины.

В январе этого года он стал заместителем директора ГБР, до этого с 2014 года работал в СБУ в Харьковской области.

Напомним, в феврале бывший глава ГБР Роман Труба повторно обратился в суд с просьбой признать его увольнение противоправным, а соответствующий указ президента — недействительным.