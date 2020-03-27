Олександр Соколов став виконувачем обов'язків директора ДБР, фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n135868-oask-prosyat-zaboronyty-sokolovu-vykonuvaty-obov-yazky-ochilnyka-dbr.html

Ракурс

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) отримав позов до Державного бюро розслідувань ДБР та виконувача обов’язків директора цього відомства Олександра Соколов.

Позивачем є Ростислав Попович. Він просить суд заборонити Соколову виконувати обов’язки Директора ДБР та визнати відсутність у нього таких повноважень. Про це повідомляє прес-служба ОАСК.

Зазначається, що наразі вирішується питання про відкриття провадження у цій адміністративній справі.

Соколов виконувати повноваження директора ДБР розпочав 17 березня цього року, у зв’язку з обранням попереднього очільника відомства — Ірини Венедіктової генеральним прокурором України.

У січні цього року він став заступником директора ДБР, до цього з 2014 року працював в СБУ у Харківській області.

Нагадаємо, у лютому колишній очільник ДБР Роман Труба повторно звернувся до суду з проханням визнати його звільнення протиправним, а відповідний указ президента — нечинним.