1 марта vs 31 марта: в сети распространился мем о тяжелом месяце, фото — Твиттер

https://racurs.ua/n136121-1-marta-vs-31-marta-v-seti-rasprostranilsya-mem-o-tyajelom-mesyace-foto.html

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Мем «1 марта vs 31 марта» распространился в сети о месяце, в котором на планете свирепствовал коронавирус и вводились жесткие карантинные мероприятия.

В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию Covid-19 и коронавирус стал не только «китайской проблемой», а общемировой. 1 марта в мире было 88 тыс. инфицированных, а 31 марта — более 850 тыс.

На пандемию коронавируса не мог не отреагировать интернет. В целом 2020 год называли в сети худшим в истории, а в апреле ждут чего-то еще более ужасного. В конце марта в соцсетях появился мем «1 марта vs 31 марта». Пользователи в двух картинках описывали свое состояние в начале и в конце очень длинного и сложного месяца.

Формат сначала появился в Испании, где уже 102 тыс. случаев заражения коронавирусом. Один из пользователей Твиттер описал месяц двумя кадрами из серии «Черного зеркала»: вся жизнь героини разрушается буквально за один день. Вскоре появились и другие примеры, например, люди обыгрывают состояние медицинских работников и набор веса в режиме самоизоляции.

Через несколько дней флешмоб дошел и до США, которые сейчас лидируют по количеству инфицированных. Пользователи оставляли кадры одних и тех же людей, которые за месяц или одичали, или состарились сразу на десятки лет.