1 березня vs 31 березня: у мережі поширився мем про важкий місяць, фото — Твіттер

https://racurs.ua/ua/n136121-1-bereznya-vs-31-bereznya-u-mereji-poshyryvsya-mem-pro-vajkyy-misyac-foto.html

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Мем «1 березня vs 31 березня» поширився у мережі про місяць, у якому на планеті лютував коронавірус та запроваджувалися жорсткі карантинні заходи.

У березні Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію Covid-19 і коронавірус став не тільки «китайською проблемою», а загальносвітовою. 1 березня у світі було 88 тис. інфікованих, 31 березня — понад 850 тис.

На пандемію коронавірусу не міг не відреагувати інтернет. В цілому 2020 рік називали в мережі найгіршим в історії, а від квітня чекають чогось ще більш жахливого. До кінця березня в соцмережах з’явився мем «1 березня vs 31 березня». Користувачі у двох картинках змальовували свій стан на початку і наприкінці довгого і складного місяця.

Формат спочатку з’явився в Іспанії, де вже 102 тис. випадків зараження коронавірусом. Один з користувачів Твіттер описав місяць двома кадрами із серії «Чорного дзеркала»: все життя героїні руйнується буквально за один день. Незабаром з’явилися й інші приклади, що обіграють стан медичних працівників і набір ваги в режимі самоізоляції.

Через кілька днів флешмоб дійшов і до США, які нині лідирують за кількістю інфікованих. Користувачі залишали кадри одних і тих же людей, які за місяць або здичавіли, або постаріли відразу на десятки років.