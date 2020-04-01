1 квітня: День сміху в соцмережах відзначили жартами про відставку Зеленського та коронавірус у Путіна і Мендель / Фото: Фейсбук, GONI Мемаси

https://racurs.ua/ua/n136098-1-kvitnya-den-smihu-v-socmerejah-vidznachyly-jartamy-pro-vidstavku-zelenskogo-ta-koronavirus.html

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1 квітня — День сміху в Україні розпочався із жартів користувачів соцмереж про інфікування коронавірусом президента Росії Володимира Путіна, спікера глави держави Юлії Мендель, а також про відставку й самого українського лідера Володимира Зеленського. Окрім цього, сьогодні у соцмережах та ЗМІ іронізують про офшори екс-президента Петра Порошенка, чемпіонат світу з футболу, кредитні канікули і карантин через COVID-19.

Офіс президента підготував законопроект про оголошення 1 квітня національним святом, — потішаються користувачі Фейсбук.

Інші бідкаються на те, що сьогодні у стрічку новин не варто й зазирати, оскільки «мозок може не витримати потоку першоквітневої інформації».

Під час карантину в Україні Офіс генпрокурора вирішив запастися туалетним папером трьох видів, — жартує видання «Українські Новини».

ЗМІ також оприлюднили інформацію про те, що НАБУ закрило справу проти Порошенка за розтрату коштів офшором шляхом спецконфіскації 1,5 млрд дол. Януковича.

До Олександрівської лікарні Києва доставили Юлію Мендель, — жартують користувачі Фейсбук.

Дехто бідкається, що погода в Україні 1 квітня, зовсім не відповідає його уявленням про весну. Інші повідомляють, що нарешті їм вдалося зібрати новорічні іграшки.

Водночас зауважимо, що попри 1 квітня уряди низки країн застерегли своїх громадян від першоквітневих жартів пов’язаних з коронавірусом, оскільки поширення неправдивої інформації та чуток може лише ускладнити ситуацію з боротьбою з COVID-19. Деякі великі компанії цього року взагалі відмовилися від традиції 1 квітня поширювати жарти.