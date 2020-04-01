1 апреля: День смеха в соцсетях отметили шутками об отставке Зеленского и коронавирусе у Путина и Мендель / Фото: Фейсбук, GONI Мемаси

https://racurs.ua/n136098-1-aprelya-den-smeha-v-socsetyah-otmetili-shutkami-ob-otstavke-zelenskogo-i-koronaviruse-u-putina.html

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1 апреля — День смеха в Украине начался с шуток пользователей соцсетей об инфицировании коронавирусом президента России Владимира Путина, спикера главы государства Юлии Мендель, а также об отставке украинского лидера Владимира Зеленского. Кроме этого, сегодня в соцсетях и СМИ иронизируют на тему офшоров экс-президента Петра Порошенко, чемпионата мира по футболу, кредитных каникул и карантина из-за COVID-19.

Офис президента подготовил законопроект о объявления 1 апреля национальным праздником, — потешаются пользователи Фейсбук.

Другие жалуются на то, что сегодня в ленту новостей не стоит и заглядывать, поскольку «мозг может не выдержать потока первоапрельской информации».

Во время карантина в Украине Офис генпрокурора решил запастись туалетной бумагой трех видов — шутит издание «Українські Новини».

СМИ также обнародовали информацию о том, что НАБУ закрыло дело против Порошенко за растрату средств офшором путем спецконфискации 1,5 млрд долл. Януковича.

В Александровскую больницу Киева доставили Юлию Мендель, — шутят пользователи Фейсбук.

Некоторые продолжают жаловаться на то, что погода в Украине 1 апреля, совсем не соответствует их представлениям о весне. Другие сообщают, что наконец-то им удалось убрать в доме новогодние игрушки.

Попутно напомним, что несмотря на 1 апреля правительства ряда стран предостерегли своих граждан от первоапрельских шуток связанных с коронавирусом, поскольку распространение ложной информации и слухов может лишь осложнить ситуацию с борьбой с COVID-19. Некоторые крупные компании в этом году вообще отказались от традиции 1 апреля распространять шутки.