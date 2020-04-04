Полиция открыла дело против хулигана, бросившего монеты в лицо кассира в Полтаве, скриншот видео

https://racurs.ua/n136249-policiya-zavela-delo-protiv-huligana-brosivshego-monety-v-lico-kassira-v-poltave-video.html

Ракурс

Хулиган-покупатель в Полтаве, который 3 апреля запустил горсть монет в лицо кассира в супермаркете Полтавы, ответит за свой поступок.

Полиция открыла сегодня уголовное производство против покупателя, который был недоволен, что ему давали здачу на кассе разменными монетами. Хулиган возмутился, что продавец «насобирала 20 рублей и отдавала их ему». После словесной перепалки он бросил деньги в кассира, выругался и вышел из магазина.

В пресс-службе Национальной полиции Полтавской области сообщили, что узнали об этом случае в социальных сетях. Невоспитанного хулигана вычислили, им оказался 49-летний житель Полтавы. Он признал вину и дал показания.

Уголовное производство полиция открыла по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Мужчине грозит штраф от 8,5 до 17 тыс. грн или лишение свободы на срок до шести месяцев/ограничение свободы на срок до пяти лет.