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Поліція відкрила справу проти хулігана, який жбурнув монети в обличчя касира у Полтаві, скріншот відео

Поліція відкрила справу проти хулігана, який жбурнув монети в обличчя касира у Полтаві (ВІДЕО)

4 кві 2020, 18:54
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Хуліган-покупець у Полтаві, який 3 квітня пожбурив жменю монет в обличчя касира в супермаркеті Полтави, відповість за свій вчинок.

Поліція відкрила сьогодні кримінальне провадження проти покупця, який був настільки незадоволений, що йому давали решту на касі розмінними монетами, що кинув їх в обличчя продавця. Хуліган обурився, що продавець «назбирала 20 рублів і віддавала їх йому». Після словесної перепалки він кинув гроші в касира, вилаявся і вийшов з магазину.

У прес-службі Національної поліції Полтавської області повідомили, що дізналися про цей випадок у соціальних мережах. Невихованого хулігана вирахували, ним виявився 49-річний житель Полтави. Він визнав провину і дав свідчення.

Кримінальне провадження поліція відкрила за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) КК України. Чоловіку загрожує штраф від 8,5 до 17 тис. грн або позбавлення волі на строк до шести місяців/обмеження волі на строк до п’яти років.

Джерело: Ракурс


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