Постановление об усилении карантина нарушает конституционные права — правовед

https://racurs.ua/n136264-neadekvatnye-shtrafy-i-narushenie-konstitucionnyh-prav-vo-vremya-karantina-dobavyat-raboty-sudam.html

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Карантин в Украине усилен, в частности, с 6 апреля начинает действовать ряд новых ограничений для украинцев. Соответствующее постановление № 255 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» 2 апреля принял Кабинет министров Украины. В частности, речь идет о запрете на пребывание в общественных местах без маски, перемещение группами более двух человек, посещение парков и тому подобное.

Однако все постановления должны основываться на положениях закона и полностью соответствовать им. Постановление № 255 должно вытекать из положений трех профильных законов: закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней», Основ законодательства Украины о здравоохранении и закона Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения». Однако постановление соответствует только первому из указанных законов, а именно — ст. 29. Об этом на своей странице в Facebook написал правовед Николай Хавронюк.

В ст. 29 закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней» говорится о том, что в решении об установлении карантина определяются, в частности, временные ограничения прав физических и юридических лиц и дополнительные обязанности, которые возлагаются на них.

При этом как правительственное постановление должно соответствовать закону, так и закон должен соответствовать Конституции Украины. Иначе — это неправильный закон и его можно не выполнять. Поэтому неправильно думать, что упомянутая ст. 29 дает полномочия Кабмину установить любые ограничения прав граждан и дополнительные обязанности. В ст. 64 Конституции этот случай четко предусмотрен: «Конституционные права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины», — отметил правовед.

Если же взять постановление № 255, то оно ограничивает сразу несколько прав и свобод:

право на уважение достоинства;

право на свободу передвижения;

право на невмешательство в личную и семейную жизнь;

право беспрепятственно проводить коллективно религиозные культы и ритуальные обряды;

право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, походы и демонстрации;

право на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом;

право на забастовку;

право нетрудоспособных родителей на попечение со стороны их совершеннолетних детей и тому подобное.

Несмотря на то, что у власти была возможность и основания ввести режим чрезвычайного положения и, согласно закону Украины «О правовом режиме чрезвычайного положения», легально ввести ограничения некоторых (подчеркиваю — некоторых) прав человека и гражданина (в частности, свободы передвижения, права на проведение некоторых массовых мероприятий и забастовок), она этого не сделала. Очевидно, надеясь на безнаказанность, — добавил Хавронюк.

Правовед также отметил, что ст. 44−3 «Нарушение правил карантина людьми» Кодекса Украины об административных правонарушениях, которым установлены штрафы от 17 до 34 тыс. грн за нарушение условий карантина, противоречит принципу пропорциональности. Она не учитывает ни уровня легальных доходов, ни размера штрафов, предусмотренных в КоАП и Уголовном кодексе за подобные и более тяжкие деяния.

Также, по его словам, согласно Основам законодательства Украины о здравоохранении, законами «О защите населения от инфекционных болезней», «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» и «О противодействии заболеванию туберкулезом», юридическую ответственность за указанные нарушения несут лишь несколько категорий физических лиц:

лицо, являющееся носителем возбудителя опасной инфекционной болезни, — за уклонение от выполнения запрета осуществлять деятельность, которая может способствовать распространению инфекционной болезни;

эта же лицо, — за уклонение от обязательного медицинского наблюдения или обследования, обязательной госпитализации, лечения или карантина в установленных законом случаях;

лицо, больное туберкулезом или инфицированное микобактериями туберкулеза — за уклонение от обязанностей, определенных законом «О противодействии заболеванию туберкулезом»;

другие физические лица — за нарушение особых условий и режима: а) труда, б) обучения, в) передвижения или г) перевозки, установленных для предотвращения распространения и ликвидации опасного инфекционного заболевания на территории Украины или в отдельной ее местности.

Десятки или даже сотни всех многостраничных правил, порядков, инструкций, положений и т.д., касающихся карантина, санитарии и гигиены, предотвращения и противодействия эпидемии, содержащие предписания только для должностных лиц, а потому только на них и распространяются. Ни одно НЕ должностное лицо не обязано и фактически не способно их знать, а потому не может нести и ответственность за их невыполнение. Конституция предусматривает: «Незнание законов не освобождает от юридической ответственности», а вот о незнании подзаконных актов в ней не говорится, — добавил правовед.

По его словам, указанные законы не обязывают знать все противоэпидемические и карантинные правила, поэтому и нести ответственность за их нарушение они не могут. Именно поэтому после завершения карантина судьи, вероятно, будут работать гораздо больше из-за большого количества исков об административных правонарушениях. Однако они же смогут закрывать эти производства, ведь они противоречат Конституции Украины.

Напомним, ранее в Киеве запретили выходить на улицу без масок.