Участникам боевых действий выплатят ежегодную денежную помощь. Фото: Znaj.ua

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Денежную помощь к 5 мая 2020 получат участники боевых действий и члены семей погибших. Ежегодную разовую помощь выплатят более 1 млн украинцев.

На эти выплаты в Госбюджете предусмотрено более 1,3 млрд грн. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины № 112.

Выплату ежегодной разовой денежной помощи к 5 мая могут получить участники боевых действий, инвалиды войны, участники войны, лица, имеющие особые заслуги перед родиной; лица, на которых распространяется действие закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», а также жертвы нацистских преследований.

Для получения денежной помощи участнику боевых действий, который демобилизован, не является пенсионером или инвалидом войны, необходимо подать до 30 апреля:

заявление в военный комиссариат;

реквизиты расчетного счета, на который перечислят средства;

копию удостоверения УБД.

Выплату денежной помощи проведут каждому ветерану до 5 мая текущего года отделения почтовой связи по месту жительства получателей или через учреждения уполномоченных банков. Действующим военнослужащим, имеющим статус УБД, выплату начислят по месту прохождения службы. Если же денежная помощь не поступит до 5 мая, лицо может обратиться за ней и получить ее до 30 сентября 2020 года.

Кабмин установил такой размер денежной помощи:

лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним узникам концентрационных лагерей, признанными лицами с инвалидностью: I группы — 4 тыс. 120 грн, II группы — 3 тыс. 640 грн, III группы — 3 тыс. 160 грн;

участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции достоинства и бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей — 1 тыс. 390 грн;

лицам, имеющим особые заслуги перед родиной — 4 тыс. 120 грн;

членам семей погибших и женам (мужьям) умерших инвалидов вследствие войны, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований — 900 грн;

участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания — 570 грн.

Напомним, ранее в Пенсионном фонде сообщили, что дополнительная 1 тыс. грн будет начислена пенсионерам после того, как будут приняты соответствующие поправки в госбюджет и правительство выделит средства.