Учасникам бойових дій виплатять щорічну грошову допомогу. Фото: Znaj.ua

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Грошову допомогу до 5 травня 2020 року отримають учасники бойових дій та члени сімей загиблих. Щорічну разову допомогу виплатять понад 1 млн українців.

На зазначені виплати у Держбюджеті передбачено понад 1,3 млрд грн. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України № 112.

Виплату щорічної разової грошової допомоги до 5 травня можуть отримати: учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни, особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною; особи, на яких поширюється чинність закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також жертви нацистських переслідувань.

Для отримання грошової допомоги учаснику бойових дій, який демобілізований, не є пенсіонером чи інвалідом війни, необхідно подати до 30 квітня:

заяву до військового комісаріату;

реквізити розрахункового рахунку, на який перерахують кошти;

копію посвідчення УБД.

Виплату грошової допомоги проведуть кожному ветерану до 5 травня поточного року відділення поштового зв’язку за місцем проживання одержувачів або через установи уповноважених банків. Діючим військовослужбовцям, які мають статус УБД, виплату нарахують за місцем проходження служби. Якщо ж грошова допомога не надійде до 5 травня, особа може звернутися за нею та отримати її до 30 вересня 2020 року.

Кабмін встановив такий розмір грошової допомоги:

особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в’язням концентраційних таборів, визнаним особами з інвалідністю: I групи — 4 тис. 120 грн, II групи — 3 тис. 640 грн, III групи — 3 тис. 160 грн;

учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції гідності та колишнім неповнолітнім в’язням концентраційних таборів — 1 тис. 390 грн;

особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, — 4 тис. 120 грн;

членам сімей загиблих і дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань — 900 грн;

учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання — 570 грн.

Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді повідомили, що 1 тис. грн буде нарахована пенсіонерам після того, як будуть прийняті відповідні поправки до держбюджету і уряд виділить кошти.