Бородачей не защитят: в Минздраве рассказали, как правильно использовать респираторыhttps://racurs.ua/n136512-borodachey-ne-zaschityat-v-minzdrave-rasskazali-kak-pravilno-ispolzovat-respiratory.htmlРакурс
Карантин в Украине продлится как минимум до 24 апреля, а в начале этой недели правительство усилило ограничительные меры, в частности, сделал обязательным ношение маски в общественных местах.
Часть людей использует не медицинские маски, а респираторы. Но защитить они смогут не всех. В частности, респираторы не обеспечивают надежную защиту небритых людей, а особенно тех, кто носит бороду. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.
В ЦОЗ отметили, что медикам при уходе за пациентами с COVID-19 рекомендуется использовать респиратор класса защиты не ниже FFP2 (такой респиратор очищает до 94% загрязнений воздуха, обеспечивает максимальную защиту от твердых и жидких мелкодисперсных аэрозолей).
А вот населению носить респираторы FFP2/FFP3 для защиты от респираторных заболеваний, в частности COVID-19, не рекомендуется. Поскольку респираторы предназначены для медицинских работников, оказывающих помощь инфицированным людям.
Там также рассказали, что респиратор должен быть изготовлен из нетканого фильтрующего материала и дали рекомендации, как его правильно надевать:
- длинные волосы надо собрать в хвост, мужчинам — побриться;
- снять очки, если их носите;
- руки обработать;
- далее резинки надо завести на переднюю часть респиратора и просунуть ладонь под ними;
- приложите чашу респиратора к лицу, верхнюю резинку опрокиньте на затылок, нижнюю — за уши;
- расправьте респиратор на лице, зажмите носовую пластину пальцами обеих рук;
- проверьте, чтобы резинки респиратора не пересекались — для этого достаточно посмотреть на себя в зеркало.
Отмечается, что респиратор должен плотно прилегать к лицу — так, чтобы воздух не проходил между ним и кожей. При уходе за больными, которые имеют инфекции с контактным или капельным путем передачи, респиратор можно использовать только как одноразовое средство. Также следует заменить респиратор, как только он стал влажным.