В Минздраве рассказали, как правильно использовать респираторы. Фото: Рixabay

https://racurs.ua/n136512-borodachey-ne-zaschityat-v-minzdrave-rasskazali-kak-pravilno-ispolzovat-respiratory.html

Ракурс

Карантин в Украине продлится как минимум до 24 апреля, а в начале этой недели правительство усилило ограничительные меры, в частности, сделал обязательным ношение маски в общественных местах.

Часть людей использует не медицинские маски, а респираторы. Но защитить они смогут не всех. В частности, респираторы не обеспечивают надежную защиту небритых людей, а особенно тех, кто носит бороду. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

В ЦОЗ отметили, что медикам при уходе за пациентами с COVID-19 рекомендуется использовать респиратор класса защиты не ниже FFP2 (такой респиратор очищает до 94% загрязнений воздуха, обеспечивает максимальную защиту от твердых и жидких мелкодисперсных аэрозолей).

А вот населению носить респираторы FFP2/FFP3 для защиты от респираторных заболеваний, в частности COVID-19, не рекомендуется. Поскольку респираторы предназначены для медицинских работников, оказывающих помощь инфицированным людям.

Там также рассказали, что респиратор должен быть изготовлен из нетканого фильтрующего материала и дали рекомендации, как его правильно надевать:

длинные волосы надо собрать в хвост, мужчинам — побриться;

снять очки, если их носите;

руки обработать;

далее резинки надо завести на переднюю часть респиратора и просунуть ладонь под ними;

приложите чашу респиратора к лицу, верхнюю резинку опрокиньте на затылок, нижнюю — за уши;

расправьте респиратор на лице, зажмите носовую пластину пальцами обеих рук;

проверьте, чтобы резинки респиратора не пересекались — для этого достаточно посмотреть на себя в зеркало.

Отмечается, что респиратор должен плотно прилегать к лицу — так, чтобы воздух не проходил между ним и кожей. При уходе за больными, которые имеют инфекции с контактным или капельным путем передачи, респиратор можно использовать только как одноразовое средство. Также следует заменить респиратор, как только он стал влажным.