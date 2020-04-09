У МОЗ розповіли, як правильно використовувати респіратори. Фото: Рixabay

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Карантин в Україні триватиме щонайменше до 24 квітня, а на початку цього тижня уряд посилив обмежувальні заходи, зокрема, зробив обов’язковим носіння маски у громадських місцях.

Частина людей використовує не медичні маски, а респіратори. Але захистити вони зможуть не усіх. Зокрема, респіратори не забезпечують надійного захисту неголеним людям, а особливо тим, хто має бороду. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

У ЦГЗ зазначили, що медикам під час догляду за пацієнтами з COVID-19 рекомендовано використовувати респіратор класу захисту не нижче FFP2 (такий респіратор очищає до 94% забруднень повітря, забезпечує максимальний захист від твердих та рідких дрібнодисперсних аерозолів).

А от населенню носити респіратори FFP2/FFP3 для захисту від респіраторних захворювань, зокрема COVID-19, не рекомендують. Оскільки респіратори призначені для медичних працівників, які надають допомогу інфікованим людям.

Там також розповіли, що респіратор має бути виготовлений із нетканого фільтрувального матеріалу і дали рекомендації, як його правильно надягати:

довге волосся треба зібрати у хвіст, чоловікам — поголитися;

зняти окуляри, якщо їх носите;

руки обробити;

далі гумки треба завести на передню частину респіратора та просунути долоню під ними;

прикладіть чашу респіратора до обличчя, верхню гумку перекиньте на потилицю, нижню — за вуха;

розправте респіратор на обличчі, обтисніть носову пластину пальцями обох рук;

перевірте, щоб гумки респіратора не перехрещувалися — для цього достатньо подивитися на себе у дзеркало.

Наголошується, що респіратор має щільно прилягати до обличчя — так, щоб повітря не проходило між ним та шкірою. Під час догляду за хворими, які мають інфекції із контактним або краплинним шляхом передавання, респіратор можна використовувати лише як одноразовий засіб. Також слід замінити респіратор, як тільки він став вологим.