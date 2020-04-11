В Киеве 396 больных коронавирусом. Фото: пресс-служба Кличко

https://racurs.ua/n136588-koronavirus-v-kieve-v-stolice-novyy-letalnyy-sluchay-bolnyh-pochti-400-karta.html

Ракурс

Коронавирус в Киеве диагностирован у 396 человек. За последние сутки было подтверждено 48 новых случаев инфицирования. Среди них пятеро медиков.

Заболели 20 женщин в возрасте от 21 до 82 лет и 24 мужчин в возрасте от 20 до 82 лет. Среди новых больных есть и четверо детей — три девочки трех, 11 и 15 лет и 12-летний мальчик. Об этом пишет пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

Из 48 новых больных госпитализированы 24 человека, остальные лечатся дома, на самоизоляции, под контролем медиков. Также за минувшие сутки в Киеве умер еще один больной коронавирусом. Теперь летальных случаев в столице семь. Выздоровели 12 инфицированных.

Сейчас больше всего больных в Киеве зафиксировано в Печерском, Шевченковском, Дарницком и Соломенском районах. За последние сутки больше всего новых больных зафиксировано в Дарницком районе — 10 случаев.

Также у Кличко напомнили, что в Киеве в эти выходные для контроля за соблюдением ограничений правоохранители будут нести усиленную службу. Будет увеличено количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, в общественных местах Киева.

Как писал «Ракурс», в Украине за последние сутки было подтверждено 308 новых случаев инфицирования, из них 18 детей. 94 человека были госпитализированы, из них один ребенок. Больше всего новых случаев было зафиксировано в Киеве, а также в Житомирской, Винницкой и Черновицкой областях. Общее количество больных коронавирусом по состоянию на 9.30 сегодняшнего дня — 2 тыс. 511 человек.