У Києві 396 хворих на коронавірус. Фото: прес-служба Кличка

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Ракурс

Коронавірус у Києві діагностований у 396 осіб. За останню добу було підтверджено 48 нових випадків інфікування. Серед них п’ятеро медиків.

Захворіли 20 жінок віком від 21 до 82 років та 24 чоловіка віком від 20 до 82 років. Серед нових хворих є й четверо дітей — троє дівчат трьох, 11 та 15 років та 12-річний хлопчик. Про це пише прес-служба мера Києва Віталія Кличка у Telegram.

Із 48 нових хворих госпіталізовані 24 особи, інші лікуються вдома, на самоізоляції, під контролем медикiв. Також за минулу добу у Києві помер ще один хворий на коронавірус. Тепер летальних випадків у столиці сім. Одужали 12 інфікованих.

Наразі найбільше хворих у Києві зафіксовано у Печерському, Шевченківському, Дарницькому та Солом’янському районах. За останню добу найбільше нових хворих зафіксовано у Дарницькому районі — 10 випадків.

Також у Кличка нагадали, що у Києві цими вихідними для контролю за дотриманням обмежень правоохоронці нестимуть посилену службу. Буде збільшена кількість нарядів поліції для патрулювання у парках і скверах, у публічних місцях Києва.

Як писав «Ракурс», в Україні за останню добу було підтверджено 308 нових випадків інфікування, з них 18 дітей. 94 особи були госпіталізовані, з них одна дитина. Найбільше нових випадків було зафіксовано у Києві, а також у Житомирській, Вінницькій та Чернівецькій областях. Загальна кількість хворих на коронавірус станом на 9.30 сьогоднішнього дня — 2 тис. 511 осіб.