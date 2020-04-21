Футбольные матчи были приостановлены из-за пандемии коронавируса

https://racurs.ua/n137059-uefa-prizyvaet-doigrat-priostanovlennye-chempionaty-nesmotrya-na-pandemiu-koronavirusa.html

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УЕФА (Европейский футбольный союз) «настоятельно рекомендует» доиграть национальные чемпионаты в высших дивизионах и розыгрыши кубков, приостановленные из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

Также УЕФА, учитывая сложившуюся в Европе ситуацию, разрабатывает принципы участия в еврокубковых соревнованиях, чтобы помочь странам, в которых футбольные турниры все же отменят. Об этом сообщает пресс-служба организации по результатам сегодняшней видеоконференции, в которой приняли участие представители 55 ассоциаций, входящих в состав УЕФА.

Отмечается, что решения по этим вопросам будут объявлены 23 апреля после заседания исполкома организации.

В начале апреля стало известно о намерениях Бельгии досрочно завершить свой чемпионат. Реагируя на это, в УЕФА тогда призвали не принимать «преждевременных и необоснованных решений», поскольку есть возможность доиграть футбольный сезон в июле-августе.

Германия, вероятно, станет первой ведущей футбольной лигой Европы, которая попытается возобновить свой чемпионат. Ожидается, что немецкие футбольные клубы 23 апреля согласуют 9 мая как дату возобновления матчей.

Напомним, 19 апреля возобновились матчи футбольного чемпионата Туркменистана.