Футбольні матчі були призупинені через пандемію коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n137059-uiefa-zaklykaie-dograty-pryzupyneni-chempionaty-popry-pandemiu-koronavirusu.html

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УЄФА (Європейський футбольний союз) «наполегливо рекомендує" дограти національні чемпіонати у вищих дивізіонах та розіграші кубків, призупинені через пандемію коронавірусу SARS-CoV-2.

Також УЄФА, враховуючи ситуацію, що склалася у Європі, розробляє принципи участі в єврокубкових змаганнях, щоб допомогти країнам, у яких футбольні турніри все ж скасують. Про це повідомляє прес-служба організації за результатами сьогоднішньої відеоконференції, в якій взяли участь представники 55 асоціацій, що входять до складу УЄФА.

Зазначається, що рішення з цих питань будуть оголошені 23 квітня після засідання виконкому організації.

На початку квітня стало відомо про наміри Бельгії достроково завершити свій чемпіонат. Реагуючи на це, в УЄФА тоді закликали не приймати «передчасних і необґрунтованих рішень», оскільки є можливість дограти футбольний сезон у липні-серпні.

Німеччина, ймовірно, стане першою провідною футбольною лігою Європи, яка спробує поновити свій чемпіонат. Очікується, що німецькі футбольні клуби 23 квітня узгодять 9 травня як дату поновлення матчів.

Нагадаємо, 19 квітня поновилися матчі футбольного чемпіонату Туркменістану.