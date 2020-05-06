Киев опять накроют сильне дожди, возможно затопление улиц. Фото: Klymenko Time

https://racurs.ua/n137811-v-kieve-snova-obyavleno-shtormovoe-preduprejdenie.html

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Штормовое предупреждение снова объявлено в Киеве. В последние дни погода совершенно не радует жителей столицы. Вплоть до утра 7 мая в Киеве ожидаются сильные дожди, которые могут спровоцировать затопление улиц.

О штормовом предупреждении сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Спецтехника и бригады коммунальщиков уже отправились в места вероятного затопления. Самым проблемным является участок вблизи станции метро «Левобережная». Коммунальщики уже начали там работу.

Киевские власти для ликвидации последствий непогоды располагают 72 единицами спецтехники. Также в распоряжении коммунальных служб имеются мотопомпы, гидромониторы и насосные станции. Коммунальные службы ежедневно прочищают водостоки.

По прогнозам синоптиков, на протяжении следующих 12 часов в Киеве может выпасть 15−49 мм осадков — это среднемесячная норма для мая.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сегодняшней ночью и ранним утром 7 мая в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской и западных областях пройдут сильные дожди. В Карпатах синоптики прогнозируют мокрый снег. В западных областях порывы ветра могут достигать 15−20 м/с.