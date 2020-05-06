Київ знову накриють сильні зливи, можливе затоплення вулиць. Фото: Klymenko Time

https://racurs.ua/ua/n137811-kyyiv-nakryut-sylni-zlyvy-za-12-godyn-vypade-misyachna-norma.html

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Штормове попередження знову оголошено в Києві. Останніми днями погода зовсім не радує жителів столиці. До самого ранку 7 травня у Києві очікуються сильні зливи, які можуть спровокувати затоплення вулиць.

Про штормове попередження повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Спецтехніка і бригади комунальників уже вирушили до місць ймовірного затоплення. Самою проблемною є ділянка поблизу станції метро «Лівобережна». Комунальники вже почали там роботу.

Київська влада для ліквідації наслідків негоди має у своєму розпорядженні 72 одиниці спецтехніки. Також у розпорядженні комунальних служб є мотопомпи, гідромонітори та насосні станції. Комунальні служби щодня прочищають зливостоки.

За прогнозами синоптиків, за наступні 12 годині у Києві може випасти 15−49 мм опадів — це середньомісячна норма для травня.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що цієї ночі та рано вранці 7 травня у Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській і західних областях пройдуть сильні дощі. У Карпатах синоптики прогнозують мокрий сніг. У західних областях пориви вітру можуть сягати 15−20 м/с.