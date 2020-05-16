В Польше задержали украинского-куратора игры самоубийц «Синий кит», фото — Franyk

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Ракурс

«Синий кит» продолжает быть опасным для подростков. На этот раз игру, которая склоняет молодежь к самоубийству, остановили в Польше. Украинский гражданин был так называемым куратором в игре, общаясь с несовершеннолетними через группу в соцсети «Вконтакте».

24-летнего подозреваемого задержали в Познани сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью управления полиции, сообщает канал TVP.

Украинец призывал несовершеннолетних присоединиться к игре, напоминающей «Синего кита». Ее участники выполняют задания по заказу куратора, которые с каждым шагом усложняются и становятся опасными.

Украинский куратор приказывал детям просматривать радикальные и психоделические фильмы, загружать фотографии на которых люди сидят на подоконнике в окне небоскреба. Впоследствии дело дошло и до приказов калечить различные части тела.

Полиция предполагает, что в конце игры «Синий кит» куратор приказывал совершить самоубийство. Под влияние задержанного попали русскоязычные подростки. Среди пострадавших есть один подросток из Украины. Именно на его теле обнаружены признаки увечья.

Силовые органы Познаньский-Вильдського округа будут ходатайствовать о временном аресте подозреваемого на время расследования.

«Ракурс» сообщал, что игра «Синий кит» привлекла в «группы смерти» 35 тыс. украинских подростков