У Польщі затримали українця-куратора гри самогубць «Синій кит», фото — Franyk

https://racurs.ua/ua/n138280-u-polschi-zatrymaly-ukrayincya-kuratora-gry-samogubc-syniy-kyt.html

Ракурс

«Синій кит» продовжує бути небезпекою для підлітків. Цього разу гру, яка схиляє молодь до самогубства, зупинили у Польщі. Український громадянин був так званим куратором в грі, спілкуючись з неповнолітніми в інтернеті через групу в соцмережі «Вконтакте».

24-річного підозрюваного затримали у Познані співробітники відділу по боротьби з кіберзлочинністю управління поліції, повідомляє канал TVP.

Українець закликав неповнолітніх приєднатися до гри, що нагадує «Синього кита». Її учасники виконують завдання на замовлення куратора, які з кожним кроком ускладнюються і стають небезпечними.

Український куратор наказував підліткам переглядати радикальні і психоделічні фільми, завантажувати фотографії на яких люди сидять на підвіконні у вікні хмарочоса. Згодом дійшло і до калічення різних частин тіла.

Поліція припускає, що в кінці гри «Синій кит» куратор наказував здійснити самогубство. Під вплив затриманого потрапили російськомовні підлітки. Серед постраждалих є один підліток з України. Саме на тілі знайшли ознаки каліцтва.

Силові органи Познаньско-Вільдського округу клопотатимуть про тимчасовий арешт підозрюваного на час розслідування.

«Ракурс» повідомляв, що гра «Синій кит» залучила до «груп смерті» 35 тис. українських підлітків.