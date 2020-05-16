Арест подозреваемых. Фото: nv86.ru

https://racurs.ua/n138294-sud-arestoval-podozrevaemyh-v-korrupcii-chinovnikov-odesskoy-tamojni.html

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Меру пресечения в виде ареста избрали двум должностным лицам Одесской таможни.

Печерский районный суд Киева арестовал подозреваемых с возможностью внесения залога. О подозрении уже сообщили и. о. начальника отдела таможенного оформления одного из таможенных постов и и. о. заместителя начальника таможенного поста — начальника одного из отделов таможенного оформления Одесской таможни Гостаможслужбы. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

По информации ГБР, таможенники подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение взятки должностными лицами) Уголовного кодекса Украины. Коррупционерам грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, 13 мая Служба безопасности Украины задержала сотрудников Одесской таможни, которые подозреваются в коррупции. В спецслужбе считают, что к коррупционной схеме были задействованы начальники отделов таможенного оформления постов «Одесса» и «Черноморск». Один из них требовал у импортеров взятку за каждый контейнер, а второй создавал для импортеров искусственные преграды при растаможивании товара.