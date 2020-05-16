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Ракурс
Арешт підозрюваних. Фото: nv86.ru

Суд арештував підозрюваних у корупції посадовців Одеської митниці

16 тра 2020, 16:45
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Запобіжний захід у виді арешту обрали двом посадовцям Одеської митниці.

Печерський районний суд Києва арештував підозрюваних із можливістю внесення застави. Про підозру вже повідомили в. о. начальника відділу митного оформлення одного з митних постів та в. о. заступника начальника митного поста — начальника одного із відділів митного оформлення Одеської митниці Держмитслужби. Про це 16 травня повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.



За інформацією ДБР, митники підозрюються у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання хабаря службовими особами) Кримінального кодексу України. Корупціонерам загрожує від 5 до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 13 травня Служба безпеки України затримала співробітників Одеської митниці, які підозрюються в корупції. У спецслужбі вважають, що до корупційної схеми були задіяні начальники відділів митного оформлення постів «Одеса» і «Чорноморськ». Один із них вимагав у імпортерів хабар за кожен контейнер, а другий створював для імпортерів штучні перепони при розмитненні товару.

Джерело: Ракурс


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