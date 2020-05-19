В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n138446-v-velikobritanii-ot-koronavirusa-umerla-grajdanka-ukrainy.html

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В Великобритании умерла больная коронавирусной болезнью COVID-19 гражданка Украины 1978 года рождения.

Женщина умерла 17 мая в городе Чертси (графство Суррей), расположенном возле Лондона. Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на Департамент консульской службы МИДа.

Отмечается, что сейчас посольство Украины в Великобритании помогает родственникам умершей оформить необходимые документы и решить вопрос о репатриации тела.

По состоянию на вечер 18 мая, по данным МИДа, от COVID-19 за пределами Украины лечился 141 гражданин нашего государства, восемь инфицированных коронавирусом украинцев умерли.

Всего в Великобритании, по информации Центра системных исследований и инжиниринга университета Джона Хопкинса (США), уже 247,7 тыс. случаев коронавируса, более 34,8 тыс. инфицированных умерли.

Напомним, Бразилия недавно обошла Великобританию по количеству выявленных случаев коронавируса. Теперь эта южноамериканская страна на третьем месте в мире по количеству случаев COVID-19, после США и России.