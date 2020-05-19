У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n138446-u-velykiy-brytaniyi-vid-koronavirusu-pomerla-gromadyanka-ukrayiny.html

Ракурс

У Великій Британії померла хвора на коронавірусну хворобу COVID-19 громадянка України 1978 року народження.

Жінка померла 17 травня у місті Чертсі (графство Суррей), розташованому неподалік Лондона. Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на Департамент консульської служби МЗС.

Зазначається, що наразі посольство України у Британії допомагає родичам померлої оформити необхідні документи та вирішити питання щодо репатріації тіла.

Станом на вечір минулої доби, за даними МЗС, від COVID-19 за межами України лікувався 141 громадянин нашої держави, вісім інфікованих коронавірусом українців померли.

Всього у Великій Британії, за інформацією Центру системних досліджень і інжинірингу університету Джона Хопкінса (США), вже 247,7 тис. випадків коронавірусу, понад 34,8 тис. інфікованих померли.

Нагадаємо, Бразилія нещодавно обійшла Велику Британію за кількістю виявлених випадків коронавірусу. Тепер ця південноамериканська країна на третьому місці у світі за кількістю випадків COVID-19, після США та Росії.