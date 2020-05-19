В Европе постепенно ослабляют карантин, фото: Peter Whatley

https://racurs.ua/n138448-germaniya-i-strany-vyshegradskoy-chetverki-dogovorilis-ob-otkrytii-granic.html

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Германия и страны так называемой Вышеградской четверки (Польша, Чехия, Венгрия и Словакия) договорились пошагово снять ограничения на пересечение границ, введенные в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19.

Соответствующая договоренность была достигнута сегодня во время видеоконференции канцлера Германии Ангелы Меркель с лидерами стран Вышеградской четверки, сообщает издание Deutsche Welle.

Точные даты снятия ограничений не определены. В правительстве Германии отмечают, что это будет сделано настолько быстро, насколько позволит эпидемиологическая ситуация.

Вышеградская четверка — это объединение четырех центральноевропейских стран, которое было образовано в феврале 1991 года в результате встречи лидеров Польши, Чехословакии и Венгрии в венгерском городе Вышеграде. Главной целью этого объединения была интеграция в евроатлантические структуры.

На прошлой неделе стало известно, что Австрия и Германия договорились в середине июня открыть общую границу, если эпидемиологическая ситуация к тому времени не ухудшится.