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В Европе постепенно ослабляют карантин, фото: Peter Whatley

Германия и страны Вышеградской четверки договорились об открытии границ

19 мая 2020, 19:52
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Германия и страны так называемой Вышеградской четверки (Польша, Чехия, Венгрия и Словакия) договорились пошагово снять ограничения на пересечение границ, введенные в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19.

Соответствующая договоренность была достигнута сегодня во время видеоконференции канцлера Германии Ангелы Меркель с лидерами стран Вышеградской четверки, сообщает издание Deutsche Welle.

Точные даты снятия ограничений не определены. В правительстве Германии отмечают, что это будет сделано настолько быстро, насколько позволит эпидемиологическая ситуация.



Вышеградская четверка — это объединение четырех центральноевропейских стран, которое было образовано в феврале 1991 года в результате встречи лидеров Польши, Чехословакии и Венгрии в венгерском городе Вышеграде. Главной целью этого объединения была интеграция в евроатлантические структуры.

На прошлой неделе стало известно, что Австрия и Германия договорились в середине июня открыть общую границу, если эпидемиологическая ситуация к тому времени не ухудшится.


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