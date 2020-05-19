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У Європі поступово послаблюють карантин, фото: Peter Whatley

Німеччина та країни Вишеградської четвірки домовилися про відкриття кордонів

19 тра 2020, 19:52
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Німеччина та країни так званої Вишеградської четвірки (Польща, Чехія, Угорщина та Словаччина) домовилися покроково зняти обмеження на перетин кордонів, запроваджені у зв’язку з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19.

Відповідну домовленість було досягнуто сьогодні під час відеоконференції канцлера Німеччини Ангели Меркель з лідерами країн Вишеградської четвірки, повідомляє видання Deutsche Welle.

Точні дати зняття обмежень не визначені. В уряді Німеччини зазначають, що це буде зроблено настільки швидко, наскільки дозволятиме епідеміологічна ситуація.



Вишеградська четвірка — це об'єднання чотирьох центральноєвропейських країн, яке було утворене у лютому 1991 року в результаті зустрічі лідерів Польщі, Чехословаччини та Угорщини в угорському місті Вишеграді. Головною метою цього об'єднання була інтеграція до євроатлантичних структур.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Австрія та Німеччина домовилися у середині червня відкрити спільний кордон, якщо епідеміологічна ситуація до того часу не погіршиться.


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